После распада СССР у Молдовы осталось 30 истребителей, однако сейчас их всего 6. Да и те стране не нужны и на них несколько раз объявляли аукцион.

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Большинство истребителей купили США

США закупили большинство истребителей Молдовы, несмотря на то, что им они не были нужны. Причиной стало то, что тогда на молдавский Миг-29 претендовал Иран, который также хотел их приобрести.

Те 6 оставшихся в стране истребителей также оказались ненужными. После неудачных аукционов даже звучали заявления об утилизации самолетов.

Истребители необходимы Украине

По официальной информации, Миг-29 в Молдове вполне исправны, правда, никто этого не знает, потому что их давно не поднимали в воздух. В любом случае, истребители нужны Украине. Если исправные – на вооружение, если нет – их можно использовать для ремонта самолетов, которые есть в Украине.

По данным СМИ, после вторжения России украинское правительство обратилось к Молдове с просьбой продать 6 истребителей. Однако в Кишиневе отказали, объяснив это тем, что такой шаг якобы может раздражать Москву.