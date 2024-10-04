Об этом 24 Каналу рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, отметив, что возникает очень парадоксальная ситуация. Он пояснил, что гагаузы – этнос, который живет на территории Молдовы и Украины, по-разному относится к вторжению страны-агрессора на украинские земли.

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Отношение Молдовы к войне в Украине

Оазу Нантой привел пример, что этнические гагаузы, которые живут преимущественно в Одесской области, активно поддерживают Украину и участвуют в войне против России.

У нас (в Молдове – 24 Канал) есть гагаузская автономия, где люди откровенно ждут прихода путинского режима. Даже депутаты народного собрания этого объединения выходят на митинги и кричат о том, что будут встречать российские войска,

– отметил депутат.

Он отметил, что эту ситуацию нельзя изменить одним указом о запрете. Это длительный процесс, который необходимо начинать со школ или детсадов, чтобы воспитывать настоящих граждан.

Почти одна треть общества на правом берегу в Молдове оправдывает агрессию Владимира Путина против Украины. Это существенный процент, который нельзя игнорировать,

– подчеркнул Оазу Нантой.

К слову, в Кишиневе в ночь на 27 сентября двое вандалов обрисовали правительственные здания желтой и синей красками, за это им заплатили 5 тысяч евро. Подозреваемых задержали. Они признались, что принадлежат к группе, которую в Москве обучали дестабилизировать ситуацию в Молдове.