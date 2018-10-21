Молдова не будет подавать заявку на вступление в ЕС: известна причина

Молдова считает решение о подаче заявки на вступление в ЕС преждевременным. Поэтому в первой половине 2019 года во время румынского председательства в ЕС страна не будет принимать никаких решений по вступлению .

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает "Укринформ".

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По словам молдавского политика, Евросоюз сегодня ждут много изменений и вызовов, в том числе Brexit. Поэтому политика расширения Союза путем принятия новых членов изменилась.

Надо быть реалистами. Мы можем ждать каких-то преференций со стороны Румынии во время ее председательства в ЕС, но говорить о подаче заявки на присоединение преждевременно,

– сказал Канду.

Однако спикер молдавского парламента пообещал обсудить вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС после выборов в Европарламент.

К слову, Молдова хочет повысить осведомленность стран мира о пребывании на ее территории российских войск и вооружения России. Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что способ реинтеграции непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в состав Молдовы будет определен с помощью референдума.