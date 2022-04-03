Президент Майя Санду не обошла своим вниманием и зверства оккупантов в Буче. Она осудила действия оккупантов.

Заметьте С Киевщины уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей

Майя Санду заявила, что ее, как и весь мир, шокировали зверства россиян в Буче. Молдова осуждает преступления против человечности.

Мы вместе со всем миром шокированы резней в городе Буча под Киевом. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечности, равно как осуждает незаконную и неспровоцированную войну, начатую РФ против Украины. Завтра, 4 апреля 2022 года, объявляем национальным днем ​​траура в память о невинно загубленной жизни в Украине за последние 39 дней,

– заявила Санду.