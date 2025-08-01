Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на pulsmedia.md.

Смотрите также В Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку, которая исчезла несколько дней назад: что говорит следствие

Что известно о смерти гражданина Украины в Кишиневе?

В отеле Bella Donna в центре Кишинева нашли мужчину без признаков жизни. Его обнаружили в четверг, 31 июля, около 15:37, на улице Бухарест в центре столицы Молдовы.

По данным издания, погибшим оказался 46-летний гражданин Украины.

Тело было найдено одним из работников отеля, который сразу же вызвал полицию. Мужчина лежал без признаков жизни, повешенный за ручку двери в номере, в котором, вероятно, остановился,

– говорится в публикации.

В то же время судебно-медицинский эксперт, прибыв на место, во время предварительного осмотра тела не обнаружил следов насильственной смерти, что заставило правоохранителей рассматривать версию самоубийства как основную.

Правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства смерти мужчины, а также возможные причины, которые могли подтолкнуть его к такому шагу.