В этот момент один из пассажиров как раз снимал вид с иллюминатора. На видео попал, в частности, удар молнии в крыло. Соответствующие кадры показали в сети.

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К счастью, никто не пострадал

Инцидент произошел в субботу, 6 ноября. Самолет вылетел из Таллинна в 13:20, он направлялся в испанскую Малагу. Однако после удара молнии вернулся в эстонский аэропорт. Пресс-секретарь эстонского аэропорта Яни Калласте сообщила, что с экипажем рейса и его пассажирами все в порядке. Уже в 15:00 воздушное судно снова поднялось в небо.

Молния попала в крыло самолета незадолго после взлета: смотрите видео

Почему самолет вернулся в Таллинн

В AirBaltic объяснили, что благодаря современным технологиям удар молнии не представляет серьезной угрозы для самолетов. Впрочем, есть стандартные процедуры и протоколы безопасности. Поэтому экипаж срочно вернулся в Таллинн, чтобы убедиться, что все системы работают без сбоев. "Рейс AirBaltic №BT879 вернулся в аэропорт Таллинна сразу после удара молнии. Безопасность – на первом месте", – подчеркнула глава отдела коммуникаций авиакомпании Алисе Бетере.

Жуткий случай в США

В конце июня в американском Канзасе бушевала мощная непогода. Во время грозы вблизи городка Вейверли сразу несколько молний попали в автомобиль, который двигался по трассе. Все это зафиксировал видеорегистратор. В машине и в тот момент находились 4 человека – семья с детьми. К счастью, все отделались только испугом.