Момент зафиксировал французский фотограф Бертран Кулик. На фотографиях видно, как самолет попал в линию электрического разряда.

Смотрите также Ученые приблизились к пониманию природы молний сделав важное открытие

Пассажиры самолетов защищены от молний

Во время инцидента, к счастью, никто из людей не пострадал.

Кадры молнии в небе над Парижем / Фото Бертран Кулик

Эксперты считают, что подобные случаи – несерьезные испытания для пассажиров и пилотов, поскольку все самолеты должны быть сертифицированы как устойчивые к молниям благодаря наличию громоотводов на разных концах самолета.

Громоотводы улавливают электричество от молнии, которая затем направляется на проводящую поверхность самолета. Тогда кабина действует как "клетка Фарадея", рассеивая молнию и защищая салон самолета.

Справочно. Клетка Фарадея – замкнутая в пространстве ограждение, сформировано из электропроводящего материала. Она нейтрализует внешние статические и динамические электрические поля внутри себя и используется, например, для того, чтобы защитить электронное оборудование от ударов молнии и электростатических разрядов.

Таким образом металлический корпус самолетов служит защитой для людей внутри и они даже не осознают, что случилось.

"Не паникуйте, самолеты идеально подготовлены к таким инцидентам, которые случаются в среднем каждые 1500 часов полета (то есть один или два раза в год)", – добавляют в материале.

Этот день стал самым "угрожающим" во Франции в этом году

Французские метеорологи рассказали, что воскресенье, 12 мая, стало самым "грозовым" днем во Франции в 2024 году.

По всей стране зафиксировали почти 22 тысячи вспышек молний.

Ураганы вызвали ливни, град, селевые потоки. В результате этой непогоды было подтоплено несколько регионов на севере Франции, а в Версале и Севре, что вблизи Парижа, выпал мощный град.

Похожие случаи в мире