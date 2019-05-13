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      Молния попала в детский сад на Кировоградщине: фото

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      Молния попала в детский сад на Кировоградщине
      Молния попала в детский сад на Кировоградщине / ГСЧС

      В Александрии, что на Кировоградщине, во время грозы молния попала в детский сад, в результате чего произошел пожар. В частности, горели вещи в музыкальном на втором этаже здания.

      Некоторая территория в комнате выгорела, так как загорелись шторы, сценические костюмы и мультимедийный проектор.

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      По словам очевидцев, во время сильной грозы раздался громкий грохот, потом возгорание и задымление на втором этаже садика.

      Прибыв на место происшествия, во дворе детского сада спасатели почувствовали сильный запах горелой проволоки. Все двери и окна были открыты, а работники заведения ждали на улице. Воспитатели успели вывести детей на свежий воздух. Пострадавших нет.

      Пожар от удара молнии в детский сад: фото


      Зазначимо, що до гасіння пожежі залучались 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Кропивницкого Дети и несовершеннолетние Пожар
      Источник: 24 канал
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