Молния попала в детский сад на Кировоградщине: фото

В Александрии, что на Кировоградщине, во время грозы молния попала в детский сад, в результате чего произошел пожар. В частности, горели вещи в музыкальном на втором этаже здания.

Некоторая территория в комнате выгорела, так как загорелись шторы, сценические костюмы и мультимедийный проектор.

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По словам очевидцев, во время сильной грозы раздался громкий грохот, потом возгорание и задымление на втором этаже садика.

Прибыв на место происшествия, во дворе детского сада спасатели почувствовали сильный запах горелой проволоки. Все двери и окна были открыты, а работники заведения ждали на улице. Воспитатели успели вывести детей на свежий воздух. Пострадавших нет.

Пожар от удара молнии в детский сад: фото



Зазначимо, що до гасіння пожежі залучались 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.