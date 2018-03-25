Молодая девушка трагически погибла во Львове: ужасные детали

Во Львове трагически погибла 17-летняя девушка. Она выпала из окна многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

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Происшествие произошло в субботу, 24 марта, в 23:23.

По данным пресс-службы, девушка выпала из окна 11-этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. По этому адресу расположено общежитие №2 Львовского национального университета имени Ивана Франко.



Пока неизвестно, или девушка была студенткой вуза.

К слову, во время выступления во Флориде акробат цирка Cirque du Soleil Ян Арно сорвался с высоты и разбился насмерть.