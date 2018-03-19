Акробат цирка сорвался с высоты и погиб: жуткое видео
Во время выступления во Флориде акробат цирка Cirque du Soleil Ян Арно сорвался с высоты и разбился насмерть.
Трагедия случилась 18 марта, сообщает WFLA.
Акробату было 38-лет и он работал в цирке более 15 лет. Он сорвался на сцену, выполняя не слишком сложный трюк на ремнях. Ему сразу же оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу.
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Мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Акробат сорвался во время выступления (видео):
Источник: 24 Канал
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