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Акробат цирка сорвался с высоты и погиб: жуткое видео

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Разбился акробат цирка Cirque du Soleil
Разбился акробат цирка Cirque du Soleil / Фото з соцсетей

Во время выступления во Флориде акробат цирка Cirque du Soleil Ян Арно сорвался с высоты и разбился насмерть.

Трагедия случилась 18 марта, сообщает WFLA.

Акробату было 38-лет и он работал в цирке более 15 лет. Он сорвался на сцену, выполняя не слишком сложный трюк на ремнях. Ему сразу же оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу.

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Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Акробат сорвался во время выступления (видео):

Теги: Жертвы
Источник: 24 Канал
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