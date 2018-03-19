Акробат цирку зірвався з висоти і загинув: моторошне відео
Під час виступу у Флориді акробат цирку Cirque du Soleil Янн Арно зірвався з висоти та розбився на смерть.
Трагедія трапилася 18 березня, повідомляє WFLA.
Акробату було 38-років і він працював в цирку понад 15 років. Він зірвався на сцену, виконуючи не надто складний трюк на ременях. Йому відразу ж надали медичну допомогу і відвезли в лікарню.
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Чоловік помер у лікарні від зазнаних травм.
Акробат зірвався під час виступу (відео):
Джерело: 24 Канал
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