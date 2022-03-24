Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил роль санкций в борьбе с оккупантами. Принятые союзниками меры по сдерживанию агрессора действуют очень эффективно.
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Санкции делают жизнь россиян невыносимой
Кулеба убежден, что вскоре каждый россиянин почувствует последствия подлого нападения на Украину, ведь санкции направлены не только на российскую элиту, а на всю страну.
Санкции в первые дни сильным молотом ударили по российской экономике. А теперь каждый новый раунд санкций еще больше закручивает гайки и делает жизнь россиян невыносимой,
– сказал министр.
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