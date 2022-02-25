Сергей Шкарлет отметил, что МОН 25 февраля направило письмо руководителям управлений образования и науки областных государственных администраций и руководителям колледжей и вузов.

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В частности, в письме МОН рекомендует прекратить образовательный процесс во всех учебных заведениях Украины и объявить каникулы на две недели.

"Прошу педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам, кнопкам, а также не распространяйте неподтвержденную информацию", – добавил Шкарлет.

Министр образования обратился ко всем с призывом не паниковать и следовать рекомендациям государственных и местных органов власти, а также правоохранителей.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Сергея Шкарлета:

​Уважаемые педагоги, ученики, родители, студенты! Информирую, что с целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, КГГА и руководителям учреждений профессионального и высшего образования с рекомендацией о прекращении образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявления каникул на две недели.

Прошу педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам, кнопкам, а также не распространяйте неподтвержденную информацию.

Обращаюсь ко всем с призывом не паниковать и следовать рекомендациям государственных и местных органов власти, а также правоохранителей. Поддерживаем наших военных ВСУ! Держим строй.