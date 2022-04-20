Ранее у жителя Андреевки уже были проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних.

Ранее Танки стреляли на поражение, людей пытались откопать трижды, – руководитель Бородянки об оккупации

Мужчина во время оккупации села сотрудничал с захватчиками

Когда в деревню пришли оккупанты, мужчина предоставил им жилье. Также он кормил российских военных и делился с ними информацией. Прежде коллаборант информировал врагов о том, где жили состоятельные односельчане.

Желающие помародерить россияне сразу пользовались этим и шли за поживой. Более того, подозреваемый представился монахом и даже освящал вражескую технику. На этом мужчина не ограничился – он крестил оккупантов. На данный момент "монаха"-коллаборанта взяли под стражу.

Обратите внимание! Оккупанты практически полностью разгромили Андреевку. Этот населенный пункт – один из самых разрушенных в общине.

Узнайте в видео – как выглядит Бородянка после оккупации: