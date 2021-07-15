Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский. Кандидатуру Монастырского на пост министра уже объявили. Он в прошлом был помощником нардепа Антона Геращенко, который является многолетним советником и представителем Авакова.

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"Монастырский является фактически в прошлом человеком, близким к Авакову", – пояснил Казанский.

Сам экс-министр "негатив" никогда не ходил комментировать. Для этого у него есть подходящие люди и Геращенко, бывший помощник которого теперь может стать министром, был одним из них.

Кандидатуру Монастырского согласовывали

По словам Казанского, поскольку Монастырский – человек, связанный с Аваковым, нужно понимать степень независимости будущего министра. Журналист убежден, что вероятный новый глава министерства – точно не враг.

Эта кандидатура согласовывалась и с министром МВД, перед тем как он ушел. Наверное, какая-то договоренность есть,

– отметил Казанский.

Нет других кандидатур на пост министра МВД

То, что назначили Монастырского, означает, что у президента Украины Владимира Зеленского нет других кандидатур на этот пост. Журналист подчеркнул, что в украинском политикуме нет такого лица, которое бы по своему влиянию могло заменить Авакова.

"Монастырский – это другая фигура. Не крупный бизнесмен и не такой влиятельный как Аваков, который фактически олигарх", – акцентировал Казанский.

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Новый предполагаемый министр не имеет такого тыла и уверенности в своих действиях, как его предшественник. Он придет в систему, которую построил за 8 лет Аваков. Это слаженный механизм со "своими" людьми.

"Если его (министерство – 24 канал) передать в руки надежному человеку, то все и в дальнейшем должно работать", – отметил Казанский.

Журналист убежден, что в министерстве все останется на своих местах. Монастырский, вероятно, не будет ничего реформировать, увольнять людей или делать кадровые перестановки.

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