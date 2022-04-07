Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский 6 апреля. Он акцентировал внимание на том, что правоохранительная система выстояла в войне и продолжает стоять на защите страны.

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Министерству внутренних дел подчиняются не только полицейские. В него также входят спасатели, представители Нацгвардии и пограничники.

Если они оказались на территории, которую временно захватил враг, никто не складывает полномочий. Ведь перед этим каждому служащему провели инструктаж, как нужно действовать.

Я действительно счастлив, что правоохранительная система, состоящая из 350 тысяч человек, устояла в этой войне и участвует в защите родины,

– сказал Монастырский

Он не рассказал, сколько именно стражей порядка перешли на сторону врага. Однако отметил, что в МВД знают о каждом, кто не справился или предал Украину.

Они уже стали фигурантами уголовных производств. Поэтому они точно знают, что будут привлечены к ответственности.

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