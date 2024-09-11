Об этом президент Украины отметил на международной конференции "Объединенные ради справедливости" на тему привлечения к ответственности за обстрелы Росією гражданской инфраструктуры Украины.

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Монголия отказалась арестовывать Путина

Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира – остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер указал, что система должна работать так, чтобы Римский статут и ордера МУС обеспечивали изоляцию подозреваемого в военных преступлениях. Президент Украины убежден, что мировому сообществу нужно давить на него Владимира Путина, изолировать, заставлять его заканчивать войну и искать мир.

Отметим, что представитель монгольского правительства отметил, что Монголия не может арестовать Владимира Путина, который находился с визитом в стране, ведь зависима от импорта российских энергопродуктов.