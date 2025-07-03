Текст обращения за подписью представителей 15 компаний опубликовал ресурс Latifundist.com, пишет 24 Канал.

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Операторы считают, что последствия будут негативными

В обращении отмечается, что после изменений в план формирования поездов и сокращения тарифных расстояний с 5 апреля 2025 года для маршрутов на порт "Южный", стоимость перевозок в порты "Одесса" и "Черноморск" выросла на 2–2,6 доллара за тонну, а после вероятной индексации тарифов может достичь и 4 доллара за тонну. Операторы пишут, что это сделает порты "Одесса" и "Черноморск" неконкурентными и непривлекательными для инвесторов.

Искусственно созданы неравные конкурентные проведения экспортных/импортных операций в морских портах "Черноморск" и "Одесса" и дискриминация субъектов хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в портах "Черноморск" и "Одесса" по сравнению с субъектами, которые проводят хозяйственную деятельность в морском порту "Южный",

– говорится в обращении.

Операторы отмечают, что все три порта – Южный, Одесса, Черноморск – расположены рядом, однако маршруты в Одессу и Черноморск остаются длиннее, что искусственно удорожает логистику. Это в свою очередь удорожает себестоимость услуг по перегрузке и негативно влияет на грузопоток двух портов. В ответ на это экспортеры уже планируют минимизировать сотрудничество с этими портами в маркетинговом сезоне 2025/26.

Установление неравных условий со стороны Укрзализныци имеет признаки злоупотребления монопольным положением, приводит к ограничению конкуренции и ущемлению интересов субъектов хозяйствования, противоречит принципам равноправного доступа к инфраструктуре,

– пишут участники рынка.

Подписанты призывают пересмотреть тарифную политику и выровнять условия для портов, по аналогии с мировой практикой. Они приводят в пример опыт США, когда тарифы на железнодорожные перевозки в тихоокеанские порты унифицированы, несмотря на разницу в маршрутах в сотни километров.

"Мы поддерживаем любые инициативы по выравниванию тарифов – включая применение коэффициентов, которые это откорректируют, или изменениями в нормативной базе", – указано в обращении.

