Монопольный энергетический монстр Ахметова достроен. Украина проиграла, – Войцицкая

Антимонопольный комитет разрешил олигарху Ринату Ахметову стать полным монополистом рынка облэнерго. Его компании ДТЭК приобрели акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Депутат "Самопомочи" Виктория Войцицкая отмечает: "предоставив разрешение на покупку "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", АМКУ открыл ящик Пандоры. Теперь Ахметов фактически сможет скупить все облэнерго Украины. Деньги на это у него есть".

И деньги эти Ахметову предоставили простые потребители, которые платили за схему "Роттердам+". Теперь один человек, Ринат Ахметов, уже контролирует 80% добычи энергетического угля, 80% тепловой энергетики, монополизирует розничный рынок электроэнергии.

Деньги, заработанные на монопольных схемах, создают возможности зарабатывать еще больше денег на дополнительных монопольных схемах. Все делается за счет потребителей.

"Фактически, на наших глазах завершается создание энергетического монстра, аналогов которому в Украине не было. Пронизывая все звенья энергосистемы, собирая средства с потребителей, ничто не помешает детищу Ахметова манипулировать ценами и тарифами в своих интересах", – сказала Войцицкая.

Виктория Войцицкая обратится в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой рассмотреть ситуацию с энергетической монополией Ахметова. И требует немедленно уволить тех членов Антимонопольного комитета, которые приняли это преступное решение.

"Защищать потребителя и рынки от злоупотребления монополизмом должен Антимонопольный комитет. Но, как видим, сегодня он в очередной раз сыграл за Ахметова и против украинцев. Сегодня – день позора АМКУ. Невозможно построить сильную экономику, если из нее пьют кровь монополии. А импотентный АМКУ это крышует. Я не вижу никакой возможности дальнейшего функционирования АМКУ в составе, который позволяет монополистам усиливать свое монопольное положение", – подчеркнула Войцицкая.