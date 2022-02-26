В частности, в Красноперекопске на севере Крыма мобильный военный госпиталь на территории больницы – переполнен. И все там – раненые российские военные.

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Военные госпитали и морги в Крыму заполняют раненые и убитые российские военные

Вот как цитируют журналисты источник в медперсонале госпиталя:

Красноперекопский госпиталь, развернутый в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг переполнен.

Также мертвыми оккупантами заполнен морг и в Армянске.

Чтобы эту информацию поменьше передавали вовне, и чтобы не было доказательств, сотрудников больницы пускают на работу по спецпропускам и после осмотра автомобилей.