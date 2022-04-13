Об этом в интервью рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. Он также обратился к матерям погибших военных, чтобы они забрали тела своих сыновей.

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Тела оккупантов никто не хочет забирать

Сейчас в моргах Днепра более полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах,

– подчеркнул он.

Михаил Лысенко надеется, что матери российских военных приедут и заберут их. Именно они растили своих сыновей. На момент записи интервью в Днепре забиты трупами российских захватчиков четыре рефрижератора.

Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу,

– добавил он.

Заместитель мэра подчеркнул, что в городе готовы помочь. Лишь бы родные вывезли из Украины тела погибших.

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