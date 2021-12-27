Нигерийца спасали пограничники

Инцидент произошел утром в воскресенье. Недалеко от границы наряд отделения "Паладь-Комаровцы" заметил движение неизвестного лица.

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Нарушитель уже успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, через которую проходит граница со Словакией.

При виде пограничников мужчина прыгнул в реку, несмотря на холодную погоду. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял. Добраться к противоположному берегу в такое время года ему совершенно не под силу,

– рассказали пограничники.

Иностранец попытался вернуться на берег, но не смог. Помогать ему пришлось пограничникам.

Нарушитель работал дворником в Харькове

Правоохранители быстро доставили нарушителя в подразделение. Там ему дали сухую одежду и обувь.

У мужчины никаких документов с собой не было. Он рассказал, что является гражданином Нигерии, а некоторое время работал в Харькове дворником. Однако решил в поисках лучшей жизни добраться в страны Евросоюза.

В двух рюкзаках нигерийца нашли:

900 евро,

ноутбук,

планшет,

мобильные телефоны и другие вещи.

Пограничники проверяют правдивость слов задержанного. Кроме того, на нигерийца составили админпротокол за незаконное пересечение госграницы. Решение по делу будет принимать суд.

Обратите внимание! Ночью 26 декабря температура воздуха на Закарпатье опустилась до -9...-11 градусов. Днем столбики термометров были на уровне -3...-5 градусов.