Нигерийца спасали пограничники
Инцидент произошел утром в воскресенье. Недалеко от границы наряд отделения "Паладь-Комаровцы" заметил движение неизвестного лица.
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Нарушитель уже успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, через которую проходит граница со Словакией.
При виде пограничников мужчина прыгнул в реку, несмотря на холодную погоду. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял. Добраться к противоположному берегу в такое время года ему совершенно не под силу,
– рассказали пограничники.
Иностранец попытался вернуться на берег, но не смог. Помогать ему пришлось пограничникам.
Нарушитель работал дворником в Харькове
Правоохранители быстро доставили нарушителя в подразделение. Там ему дали сухую одежду и обувь.
У мужчины никаких документов с собой не было. Он рассказал, что является гражданином Нигерии, а некоторое время работал в Харькове дворником. Однако решил в поисках лучшей жизни добраться в страны Евросоюза.
В двух рюкзаках нигерийца нашли:
- 900 евро,
- ноутбук,
- планшет,
- мобильные телефоны и другие вещи.
Пограничники проверяют правдивость слов задержанного. Кроме того, на нигерийца составили админпротокол за незаконное пересечение госграницы. Решение по делу будет принимать суд.