Новая волна морозов придет в феврале: метеорологиня рассказала, где будет холоднее всего

В Украину придет новая волна холода в начале февраля 2026 года. В части областей морозы ударят сильнее всего, местами будет до -20 градусов.

Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для УНИАН.

Где и когда будет прохладнее всего?

Наталья Голеня сообщила, что, по предварительной информации, в период с 1 по 5 февраля снова придут морозы. По ее словам, прежде всего это касается западных, северных и центральных областей, там возможен сильный холод.

В ночные часы температура воздуха может снизиться до 20 градусов мороза во время прояснений, в целом предполагается от 13 до 18 градусов мороза. В то же время в дневное время столбики термометров покажут от 8 до 14 градусов мороза.

То есть такие морозы, как были у нас,

– объяснила она.

Но, как отметила метеоролог, в южной и восточной частях будет несколько теплее, там предполагаются лишь незначительные морозы. В течение дня там ожидается температура воздуха около градусов или "совсем слабый минус".

Действительно ли будет похолодание?