Нова хвиля морозів прийде в лютому: метеорологиня розповіла, де буде найхолодніше

В Україну прийде нова хвиля холоду на початку лютого 2026 року. У частині областей морози вдарять найсильніше, подекуди буде до -20 градусів.

Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для УНІАН.

Де і коли буде найпрохолодніше?

Наталія Голеня повідомила, що, за попередньою інформацією, в період з 1 по 5 лютого знову прийдуть морози. За її словами, насамперед це стосується західних, північних і центральних областей, там можливий сильний холод.

У нічні години температура повітря може знизитися до 20 градусів морозу під час прояснень, загалом передбачається від 13 до 18 градусів морозу. Водночас у денний час стовпчики термометрів покажуть від 8 до 14 градусів морозу.

Тобто такі морози, як були у нас,

– пояснила вона.

Але, як зауважила метеорологиня, у південній та східній частинах буде дещо тепліше, там передбачаються лише незначні морози. Протягом дня там очікується температура повітря близько градусів або "зовсім слабкий мінус".

Чи справді буде похолодання?