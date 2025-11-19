Где в Украине ударят морозы

Температура воздуха упадет ниже 0 в некоторых областях Украины в ночные часы в течение нескольких следующих суток. Кое-где она снизится до 9 градусов мороза.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

В каких областях ударят морозы?

В течение 19 – 20 ноября температура воздуха в ночные часы, за исключением южных и восточных областей, будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза, наиболее холодно будет в западных регионах.



Прогноз погоды на 19 ноября 2025 года / Укргидрометцентр

В Карпатах, согласно прогнозу будет еще холоднее. Там столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов мороза в ночные часы. Температура воздуха днем на этой территории составит около 0 градусов.



Прогноз погоды на 20 ноября 2025 года / Укргидрометцентр

Впрочем, уже 21 ноября, температурные показатели несколько возрастут. В течение пятницы минусовых значений не ожидается даже в ночные часы. Но в западных областях в течение суток все же будет достаточно прохладно.

Что ждать от погоды на этой неделе?