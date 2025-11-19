Де в Україні вдарять морози

Температура повітря впаде нижче 0 у деяких областях Україні у нічні години протягом декількох наступних діб. Подекуди вона знизиться до 9 градусів морозу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

В яких областях вдарять морози?

Впродовж 19 – 20 листопада температура повітря у нічні години, за винятком південних та східних областей, коливатиметься від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, найбільш холодно буде у західних регіонах.



Прогноз погоди на 19 листопада 2025 року / Укргідрометцентр

У Карпатах, згідно з прогнозом буде ще холодніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів морозу у нічні години. Температура повітря вдень на цій території становитиме близько 0 градусів.



Прогноз погоди на 20 листопада 2025 року / Укргідрометцентр

Утім, вже 21 листопада, температурні показники дещо зростуть. Протягом п'ятниці мінусових значень не очікується навіть у нічні години. Але у західних областях протягом доби все ж буде вдосталь прохолодно.

Що чекати від погоди цього тижня?