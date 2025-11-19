Де в Україні вдарять морози
- У нічні години 19 – 20 листопада температура у більшості областей України впаде до 5 градусів морозу, за винятком південних та східних областей.
- У Карпатах очікується зниження температури до 9 градусів морозу вночі, але вже 21 листопада в Україні температурні показники дещо зростуть.
Температура повітря впаде нижче 0 у деяких областях Україні у нічні години протягом декількох наступних діб. Подекуди вона знизиться до 9 градусів морозу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
В яких областях вдарять морози?
Впродовж 19 – 20 листопада температура повітря у нічні години, за винятком південних та східних областей, коливатиметься від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, найбільш холодно буде у західних регіонах.
Прогноз погоди на 19 листопада 2025 року / Укргідрометцентр
У Карпатах, згідно з прогнозом буде ще холодніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів морозу у нічні години. Температура повітря вдень на цій території становитиме близько 0 градусів.
Прогноз погоди на 20 листопада 2025 року / Укргідрометцентр
Утім, вже 21 листопада, температурні показники дещо зростуть. Протягом п'ятниці мінусових значень не очікується навіть у нічні години. Але у західних областях протягом доби все ж буде вдосталь прохолодно.
Що чекати від погоди цього тижня?
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні у найближчий тиждень буде мінливою через більш активні атмосферні процеси. У частині областей очікується тепло, тоді як в інших – похолодання та дощі зі снігом.
Також ще раніше повідомлялося, що вже приблизно з 25 листопада до України прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається до щонайменше 3 грудня. Вночі очікуватимуться значні морози.
Попри це, лютих морозів до 31 градуса, як фіксували колись у попередні роки, у листопаді чекати не варто. Водночас протягом листопада вже можна очікувати зимові процеси, оскільки це перехідний місяць.