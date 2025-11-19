Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Ухудшение погоды в Украине: какие области накроют дожди и когда
В каких областях ударят морозы?
В течение 19 – 20 ноября температура воздуха в ночные часы, за исключением южных и восточных областей, будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза, наиболее холодно будет в западных регионах.
Прогноз погоды на 19 ноября 2025 года / Укргидрометцентр
В Карпатах, согласно прогнозу будет еще холоднее. Там столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов мороза в ночные часы. Температура воздуха днем на этой территории составит около 0 градусов.
Прогноз погоды на 20 ноября 2025 года / Укргидрометцентр
Впрочем, уже 21 ноября, температурные показатели несколько возрастут. В течение пятницы минусовых значений не ожидается даже в ночные часы. Но в западных областях в течение суток все же будет достаточно прохладно.
Что ждать от погоды на этой неделе?
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в ближайшую неделю будет переменчивой из-за более активных атмосферных процессов. В части областей ожидается тепло, тогда как в других – похолодание и дожди со снегом.
Также еще ранее сообщалось, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится до как минимум 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.
Несмотря на это, лютых морозов до 31 градуса, как фиксировали когда-то в предыдущие годы, в ноябре ждать не стоит. В то же время в течение ноября уже можно ожидать зимние процессы, поскольку это переходный месяц.