Изменится ли температура в Украине вскоре

Резких температурных изменений в Украине в течение ближайших трех дней не предвидится. Пока в областях в основном будут сохраняться ночные морозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Украинцев предупредили о непогоде: в каких областях ожидать опасность

Какой будет температура в Украине?

В ближайшие дни температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В течение дня, по данным Укргидрометцентра, она составит в пределах от 1 до 6 градусов тепла.

В то же время для Закарпатья, Прикарпатья и южной части страны синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от 5 до 12 градусов тепла. В восточных областях в свою очередь ожидается температура около 0 градусов.

Какую погоду ждать?