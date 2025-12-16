Изменится ли температура в Украине вскоре
Резких температурных изменений в Украине в течение ближайших трех дней не предвидится. Пока в областях в основном будут сохраняться ночные морозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет температура в Украине?
В ближайшие дни температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В течение дня, по данным Укргидрометцентра, она составит в пределах от 1 до 6 градусов тепла.
В то же время для Закарпатья, Прикарпатья и южной части страны синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от 5 до 12 градусов тепла. В восточных областях в свою очередь ожидается температура около 0 градусов.
Какую погоду ждать?
Значительных осадков в течение ближайших дней синоптики в Украине не прогнозируют. Впрочем, кое-где украинцам все же стоит ожидать мокрый снег. Это прежде всего касается Левобережья. Также возможна гололедица.
В то же время значительных температурных изменений в Украине в течение как минимум ближайших нескольких дней не будет. Хотя значительного потепления не прогнозируют, но сообщали, что с начала этой недели местами будет несколько теплее.
Также недавно часть областей, в частности некоторые центральные и восточные регионы, значительно засыпало снегом, однако подобные осадки не задержатся из-за достаточно высоких для этого периода температуры в Украине.