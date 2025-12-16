Укр Рус
16 грудня, 08:00
Чи зміниться температура в Україні невдовзі

Маргарита Волошина

Різких температурних змін в Україні протягом найближчих трьох днів не передбачається. Поки в областях здебільшого зберігатимуться нічні морози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде температура в Україні?

Найближчими днями температура повітря у нічні години коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Протягом дня, за даними Укргідрометцентру, вона становитиме в межах від 1 до 6 градусів тепла. 

Водночас для Закарпаття, Прикарпаття та південної частини країни синоптики прогнозують температуру в діапазоні від 5 до 12 градусів тепла. У східних областях своєю чергою очікується температура близько 0 градусів.

Яку погоду чекати?

  • Значних опадів протягом найближчих днів синоптики в Україні не прогнозують. Утім, подекуди українцям все ж варто буде очікувати мокрий сніг. Це насамперед стосується Лівобережжя. Також можлива ожеледиця.

  • Водночас значних температурних змін в Україні протягом щонайменше найближчих кількох днів не буде. Хоч значного потепління не прогнозують, але повідомляли, що з початку цього тижня подекуди буде дещо тепліше.

  • Також нещодавно частину областей, зокрема деякі центральні та східні регіони, значно засипало снігом, проте подібні опади не затримаються через досить високі для цього періоду температури в Україні.