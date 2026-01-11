Возможны ли в Украине морозы до -30 градусов: что ответила синоптик
- Синоптик Наталья Птуха сообщила, что сильные морозы до -30 градусов в Украине пока не ожидаются.
- Прогнозы показывают, что с 17 января возможно ослабление морозов, но информация может меняться.
Некоторые платформы сообщали, что уже во второй декаде января возможно сильное похолодание до 30 градусов мороза. Впрочем, пока этого не ожидается.
Соответствующую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
О чем свидетельствуют прогнозы погоды?
Синоптик объяснила, что различные расчетные данные есть в открытом доступе, они могут охватывать достаточно длительный период, однако ориентировались на прогнозы погоды, которые охватывают более 5 дней, не стоит.
Потому что он может кардинально измениться. И уже неоднократно были подобные ситуации. По нашим данным, как раз-таки с 17 января должны быть ослабление морозов. Ожидаем пока так,
– подчеркнула она.
Наталья Птуха уточнила, что специалисты Укргидрометцентра будут уточнять эту информацию и в случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.
Какая погода будет в ближайшее время?
Также в интервью она сообщила, что с 11 января, за исключением юго-восточной части, ожидается дальнейшее снижение температуры где-то на 2 – 7 градусов. С 12 января плюсовых температурных значений не будет пока.
В то же время о том, что на Украину надвигается сильное похолодание сообщал и Игорь Кибальчич. В некоторых областях столбики термометров снизятся до 19 градусов мороза. Стоит ожидать гололедицу на дорогах.
Заметим, в воскресенье, 11 января, в юго-восточной части Украины, а также днем на Харьковщине прогнозируют значительный снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед. Возможны также шквалы.