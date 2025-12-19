Когда ударят дневные морозы в Украине, и как сильно снизится температура

Уже в конце недели местами ожидается снижение температуры до -1 градуса в дневные часы. Ночные морозы также пока будут оставаться в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая температура будет вскоре?

По данным синоптиков, температура воздуха в Украине в течение 19 – 20 декабря в ночное время будет колебаться в диапазоне от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. На побережье морей она будет в пределах от 0 до 5 градусов тепла.

Дневные показатели, по сравнению с прошлыми днями этой недели, также несколько снизятся. Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в дневные часы в ближайшие дни составит от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла.

Но на крайнем юге страны, как и обычно будет несколько теплее. Там столбики термометров покажут от 4 до 11 градусов тепла. Ветер в эти дни будет переменных направлений, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Что ждать от погоды в декабре?