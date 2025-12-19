Коли вдарять денні морози в Україні, і як сильно знизиться температура

Уже наприкінці тижня подекуди очікується зниження температури до -1 градусу у денні години. Нічні морози також поки залишатимуться в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка температура буде невдовзі?

За даними синоптиків, температура повітря в Україні протягом 19 – 20 грудня у нічний час коливатиметься в діапазоні від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. На узбережжі морів вона буде в межах від 0 до 5 градусів тепла.

Денні показники, у порівнянні з минулими днями цього тижня, також дещо знизяться. Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря у денні години найближчими днями становитиме від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла.

Але на крайньому півдні країни, як і зазвичай буде дещо тепліше. Там стовпчики термометрів покажуть від 4 до 11 градусів тепла. Вітер цими днями буде змінних напрямків, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Що чекати від погоди у грудні?