Погода парализовала тренировки с дронов: на полигоне под Киевом замерзло оптоволокно
Морозная погода повлияла на обучение операторов дронов под Киевом. На полигоне замерзло оптоволокно, из-за чего проводить учебные полеты невозможно.
Об этом сообщает 24 Канал. Оптоволокно покрылось льдом.
Какова ситуация на полигоне?
На полигоне Dronarium Academy под Киевом из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры до -8°C замерзло оптоволокно. Здесь проходили учения и тренировки по управлению беспилотными летательными аппаратами. Впрочем, в таких условиях проведение тренировочных полетов становится технически невозможным.
Оптоволоконные линии покрылись льдом. Фактически весь полигон превратился в ледяное пространство. Оптоволоконные лабиринты на полигоне используются для наилучшей отработки управления дроном на сложных траекториях. Это наглядная демонстрация того, с какими вызовами дроновая инфраструктура сталкивается зимой.
Как морозы влияют на дроны на фронте?
В учебных центрах и полигонах погода может остановить подготовительный процесс. Впрочем, бойцам на фронте приходится непрерывно работать и в таких, и в значительно более сложных условиях. Права на паузу у них нет, ни в мороз, ни под обстрелами.
Гражданский сектор, и в частности учебные центры, пытаются поддержать фронт всеми силами. Учебные центры пытаются готовить специалистов и усиление для фронта даже в самых сложных условиях.
Морозы в Украине: как влияют на жизнедеятельность государства
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предупредила, что из-за сильных морозов в Украине возможны перебои со светом. Его могут выключать вне графиков.
- В киевских школах меняют формат обучения из-за погодных условий и сложной ситуации в столице. Детей переводят на более гибкий формат обучения, в частности, дистанционку.
- Поезда, которые соединяют Киев с Европой останавливаются и стоят на путях несколько часов. В результате падения опоры внешней линии на контактную сеть железных дорог, один из участков был обесточен.