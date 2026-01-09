Погода паралізувала тренування з дронів: на полігоні під Києвом замерзло оптоволокно
Морозна погода вплинула на навчання операторів дронів під Києвом. На полігоні замерзло оптоволокно, через що проводити навчальні польоти неможливо.
Про це повідомляє 24 Канал. Оптоволокно вкрилось льодом.
Якою є ситуація на полігоні?
На полігоні Dronarium Academy під Києвом через погіршення погодних умов і зниження температури до -8°C замерзло оптоволокно. Тут проходили навчання та тренування з керування безпілотними літальними апаратами. Утім у таких умовах проведення тренувальних польотів стає технічно неможливим.
Оптоволоконні лінії вкрились льодом. Фактично весь полігон перетворився в крижаний простір. Оптоволоконні лабіринти на полігоні використовуються для якнайкращого відпрацювання керування дроном на складних траєкторіях. Це наочна демонстрація того, з якими викликами дронова інфраструктура стикається взимку.
Як морози впливають на дрони на фронті?
У навчальних центрах і полігонах погода може зупинити підготовчий процес. Утім бійцям на фронті доводиться безперервно працювати й у таких, й у значно складніших умовах. Права на паузу в них немає, ані в мороз, ані під обстрілами.
Цивільний сектор, і зокрема навчальні центри, намагаються підтримати фронт усіма силами. Навчальні центри намагаються готувати фахівців і підсилення для фронту навіть у найскладніших умовах.
Морози в Україні: як впливають на життєдіяльність держави
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко попередила, що через сильні морози в Україні можливі перебої зі світлом. Його можуть вимикати поза графіками.
- У київських школах змінюють формат навчання через погодні умови та складну ситуація в столиці. Дітей переводять на більш гнучкий формат навчання, зокрема, дистанційку.
- Потяги, які сполучають Київ з Європою зупиняються та стоять на коліях кілька годин. Унаслідок падіння опори зовнішньої лінії на контактну мережу залізниць, одна з дільниць була знеструмлена.