Про це повідомляє 24 Канал. Оптоволокно вкрилось льодом.

Якою є ситуація на полігоні?

На полігоні Dronarium Academy під Києвом через погіршення погодних умов і зниження температури до -8°C замерзло оптоволокно. Тут проходили навчання та тренування з керування безпілотними літальними апаратами. Утім у таких умовах проведення тренувальних польотів стає технічно неможливим.

Оптоволоконні лінії вкрились льодом. Фактично весь полігон перетворився в крижаний простір. Оптоволоконні лабіринти на полігоні використовуються для якнайкращого відпрацювання керування дроном на складних траєкторіях. Це наочна демонстрація того, з якими викликами дронова інфраструктура стикається взимку.

Як морози впливають на дрони на фронті?

У навчальних центрах і полігонах погода може зупинити підготовчий процес. Утім бійцям на фронті доводиться безперервно працювати й у таких, й у значно складніших умовах. Права на паузу в них немає, ані в мороз, ані під обстрілами.

Цивільний сектор, і зокрема навчальні центри, намагаються підтримати фронт усіма силами. Навчальні центри намагаються готувати фахівців і підсилення для фронту навіть у найскладніших умовах.

