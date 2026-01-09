Про це повідомляє 24 Канал. Оптоволокно вкрилось льодом.
Цікаво Українські дрони-авіаносці нового покоління: чому росіяни їх так бояться і як змінять хід війни
Якою є ситуація на полігоні?
На полігоні Dronarium Academy під Києвом через погіршення погодних умов і зниження температури до -8°C замерзло оптоволокно. Тут проходили навчання та тренування з керування безпілотними літальними апаратами. Утім у таких умовах проведення тренувальних польотів стає технічно неможливим.
Оптоволоконні лінії вкрились льодом. Фактично весь полігон перетворився в крижаний простір. Оптоволоконні лабіринти на полігоні використовуються для якнайкращого відпрацювання керування дроном на складних траєкторіях. Це наочна демонстрація того, з якими викликами дронова інфраструктура стикається взимку.
Як морози впливають на дрони на фронті?
У навчальних центрах і полігонах погода може зупинити підготовчий процес. Утім бійцям на фронті доводиться безперервно працювати й у таких, й у значно складніших умовах. Права на паузу в них немає, ані в мороз, ані під обстрілами.
Цивільний сектор, і зокрема навчальні центри, намагаються підтримати фронт усіма силами. Навчальні центри намагаються готувати фахівців і підсилення для фронту навіть у найскладніших умовах.
Морози в Україні: як впливають на життєдіяльність держави
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко попередила, що через сильні морози в Україні можливі перебої зі світлом. Його можуть вимикати поза графіками.
- У київських школах змінюють формат навчання через погодні умови та складну ситуація в столиці. Дітей переводять на більш гнучкий формат навчання, зокрема, дистанційку.
- Потяги, які сполучають Київ з Європою зупиняються та стоять на коліях кілька годин. Унаслідок падіння опори зовнішньої лінії на контактну мережу залізниць, одна з дільниць була знеструмлена.