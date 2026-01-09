Об этом сообщает 24 Канал. Оптоволокно покрылось льдом.

Какова ситуация на полигоне?

На полигоне Dronarium Academy под Киевом из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры до -8°C замерзло оптоволокно. Здесь проходили учения и тренировки по управлению беспилотными летательными аппаратами. Впрочем, в таких условиях проведение тренировочных полетов становится технически невозможным.

Оптоволоконные линии покрылись льдом. Фактически весь полигон превратился в ледяное пространство. Оптоволоконные лабиринты на полигоне используются для наилучшей отработки управления дроном на сложных траекториях. Это наглядная демонстрация того, с какими вызовами дроновая инфраструктура сталкивается зимой.

Как морозы влияют на дроны на фронте?

В учебных центрах и полигонах погода может остановить подготовительный процесс. Впрочем, бойцам на фронте приходится непрерывно работать и в таких, и в значительно более сложных условиях. Права на паузу у них нет, ни в мороз, ни под обстрелами.

Гражданский сектор, и в частности учебные центры, пытаются поддержать фронт всеми силами. Учебные центры пытаются готовить специалистов и усиление для фронта даже в самых сложных условиях.

