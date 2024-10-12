Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в фейсбук. Также там прикрепили фото с горы.

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Морозы на горе Поп Иван в Карпатах

По состоянию на 8:20 12 октября 2024 года на горе Поп Иван – туман, ветер северный, 15 метров в секунду, температура воздуха -3 градуса,

– говорится в заметке.

К слову, синоптик Вера Балабух озвучила прогноз на зиму в Украине. По ее словам, в Атлантике образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить в Украину теплый воздух. Поэтому зимой температура преимущественно будет выше нормы. Арктические вторжения прогнозируются, однако преимущественно будет тепло – как и прошлой зимой.

Отмечается, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов.