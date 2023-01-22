Ночные морозы возвращаются

Уже со вторника, 24 января, на всей территории нашего государства ночью снова будут царить морозы. Впрочем, синоптики дают надежду, что сильных еще не будет.

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В частности, на Западе преимущественно -1…-3 градуса, на Севере до -5, на Востоке преимущественно до -4.

Прохладнее всего в Харьковской области. Там ночью уже до 7 градусов мороза. Тем временем в Одессе и Крыму погода будет более мягкой, так что столбик термометра достигнет 0...-2.

Прогноз погоды на 24 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что по предварительным прогнозам такая же температура будет и 25 января. Кстати, днем почти на всей территории Украины уже -1...+1 градус. Только на Юге и Ужгороде +2...+4.

Также будет облачно с прояснениями. Впрочем, ни дождей, ни снегопадов в Украине пока не прогнозируют.

Обратите внимание! Всегда помните о наших защитниках и защитницах, которые не перестают оборонять Украину от российских захватчиков вне зависимости от погодных условий. Если у вас есть возможность, помогайте донатами и теплыми вещами. Вместе к победе!