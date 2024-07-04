В плен морской пехотинец попал во время выполнения боевого задания. Освобождение защитника происходило путем сложной и многоэтапной операции.

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Как украинского морпеха освобождали из российского плена

Как отметили военные, за время пребывания в плену морской пехотинец Александр неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленными.

С первых дней, как Александр попал в плен, военнослужащие отряда специальной разведки Военно-Морских Сил ВСУ "Ангелы" искали варианты, как вернуть морпеха обратно. А еще всячески поддерживали его мать Ольгу, которая работает учительницей украинского языка,

– отметили в ВМС.

Для освобождения Александра, по словам военных, было привлечено очень много сил. Поэтому в результате сложной и многоэтапной операции, разработанной Управлением разведки Командования Военно-морских сил ВС Украины, "Ангелам" удалось провести успешную эвакуацию и вернуть 29-летнего морского пехотинца. Из соображений безопасности, детали операции не раскрываются.

Мать Александра Ольга призналась, что до последнего момента не могла поверить, что проведение такой операции возможно.

"Год назад, на день морской пехоты, "Ангелы" приехали и пообещали его (морпеха Александра – 24 Канал) вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Спасибо ребятам за то, что вернули моего сына", – делится Ольга.

Украинского морпеха вернули на родину в рамках сложной операции / Видео из фейсбука ВМС ВСУ

В ВМС также рассказали, что встреча матери и сына состоялась в кабинете командующего Военно-морскими силами – Алексея Неижпапы, который лично контролировал проведение операции на всех ее этапах. Вице-адмирал поблагодарил спецназовцев за возвращение морского пехотинца домой.

Мы помним обо всех. О каждом матросе, каждом офицере. Да, к сожалению, много наших ребят в плену, но мы всех стараемся вернуть. Как сказал наш президент: "Мы каждого помним и каждого вернем". Не так быстро, как хотим, но мы будем прилагать максимум усилий,

– отметил командующий ВМС.

В Военно-морских силах добавили, что Александр стал 69-м человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Командование ВМС также выразило благодарность министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе за содействие в проведении этой операции.