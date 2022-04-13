Об этом рассказали командир полка "Азов" Денис Прокопенко и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына. Они записали совместное видеообращение.

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Не нужно героизировать дизертиров

Командир "азовцев" Денис Прокопенко подчеркнул, что пехотинцы, с которыми им удалось соединиться – сильные и мужественные парни, которые выбрали путь войны и борьбы.

В то же время тех, кто добровольно сдался в плен оккупантам, Прокопенко назвал предателями.

Не делайте героев из дизертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, поэтому героизировать их не нужно,

– подчеркнул Прокопенко.

Сергей Волына рассказал об успешной перегруппировке, которую провели морпехи и "азовцы". Защитники пообещали стоять до конца.

Обращение командиров "Азова" и морпехов из Мариуполя: смотрите видео