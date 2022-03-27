Так, Морская пехота ВСУ показала, как она искусно сжигает российскую технику. Горит она, к слову, очень хорошо.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Хорошо, когда в поле горит не трава, а российский танк

На видео, выложенном в сеть, можно увидеть горение двух российских танков. Еще один свое, как говорится, отгорел. Отметим, что оккупанты пытались маневрировать, судя по следам на земле. Но мы знаем их маневры. Просто не было возможности убежать в лес, так они бедные вынуждены были ездить по кругу, чтобы их не зацепило. А вот и задело!

Смотрите, как наши ребята знатно подожгли вражеские танки:

Ранее наши военные показывали, как работает РСЗО "Смерч". Весь процесс максимально отлажен и отточен до мельчайших деталей. А следить за слаженностью наших бойцов вообще одно удовольствие.

К теме – Потери врага по состоянию на утро 27 марта – смотрите видео: