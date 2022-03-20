В результате успешной операции нашим морским пехотинцам удалось добыть 2 ГАЗа и бронеавтомобиль "Тигр". Скорее всего, на этой технике в Мариуполь приехали российские "спецназовцы".

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Об этом свидетельствует маркировка на машинах: у буквы "Z" нарисован ноль. Украинские морпехи отмечают, что эти орки-спецназовцы могли приехать на "зачистку" Мариуполя.

По словам пленных, "0" – это спецназ, который ездит на зачистки городов,

– объясняет наш морпех, осматривая рашистскую технику.

В Тигре также обнаружили документы оккупантов. Судя по всему, "зачищать" Мариуполь прибыли рашисты из воинской части №43734 России. Но в итоге наши военные зачистили их самих.

В Мариуполе морпехи захватили технику российских спецназовцев: видео

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