От непогоды пострадала дорога местного значения Ильцы – Буркут. Также из-за поднятия уровня воды в реке Черный Черемош разрушены 2 пешеходных мостика.

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Последствия непогоды на Прикарпатье

Как сообщили спасатели, большие осадки вызвали повышение уровня воды в реке Черный Черемош. Она разрушила пешеходные мостики, поэтому переход через реку осуществляется через объездные пути.

Из-за размытия дороги затруднен проезд легковым транспортом на дороге местного значения между селами Быстрец и Шибеное.

Уровень воды в реке постепенно снижается, осадки прекратились. Жертв и пострадавших нет. Для уборки поваленных деревьев от ГСЧС привлекались 10 человек и 3 единицы техники. Работы завершены,
– информируют в ГСЧС.

Сотни населенных пунктов без электричества

В результате непогоды без электроснабжения остались 811 населенных пунктов в 9 областях. Так, без света остались:

  • 340 населенных пунктов на Ровненщине;
  • 209 – на Львовщине;
  • 101 – на Житомирщине;
  • 78 – на Хмельнитчине;
  • 28 – на Киевщине;
  • 22 – на Закарпатье;
  • 19 – на Черниговщине;
  • 8 – на Тернопольщине;
  • 6 – на Буковине.

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Больше всего пострадал Львов

25 июня Львов и область оказались в плену непогоды. В результате сильной непогоды подтоплены:

  • 11 жилых домов,
  • 23 приусадебных участка,
  • 1 подземная стоянка,
  • 3 подвала,
  • 1 подземный переход,
  • частично повреждены 12 крыш.

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Не обошлось без жертв

Вечером 25 июня во Львове от падения дерева травмы получил 1 человек. А на Ровненщине травмировались 2 человека. Одна – от удара молнии, второй – в результате падения шифера, оба госпитализированы в больницу.