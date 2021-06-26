От непогоды пострадала дорога местного значения Ильцы – Буркут. Также из-за поднятия уровня воды в реке Черный Черемош разрушены 2 пешеходных мостика.

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Последствия непогоды на Прикарпатье

Как сообщили спасатели, большие осадки вызвали повышение уровня воды в реке Черный Черемош. Она разрушила пешеходные мостики, поэтому переход через реку осуществляется через объездные пути.

Из-за размытия дороги затруднен проезд легковым транспортом на дороге местного значения между селами Быстрец и Шибеное.

Уровень воды в реке постепенно снижается, осадки прекратились. Жертв и пострадавших нет. Для уборки поваленных деревьев от ГСЧС привлекались 10 человек и 3 единицы техники. Работы завершены,

– информируют в ГСЧС.

Сотни населенных пунктов без электричества

В результате непогоды без электроснабжения остались 811 населенных пунктов в 9 областях. Так, без света остались:

340 населенных пунктов на Ровненщине;

209 – на Львовщине;

101 – на Житомирщине;

78 – на Хмельнитчине;

28 – на Киевщине;

22 – на Закарпатье;

19 – на Черниговщине;

8 – на Тернопольщине;

6 – на Буковине.

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Больше всего пострадал Львов

25 июня Львов и область оказались в плену непогоды. В результате сильной непогоды подтоплены:

11 жилых домов,

23 приусадебных участка,

1 подземная стоянка,

3 подвала,

1 подземный переход,

частично повреждены 12 крыш.

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Не обошлось без жертв

Вечером 25 июня во Львове от падения дерева травмы получил 1 человек. А на Ровненщине травмировались 2 человека. Одна – от удара молнии, второй – в результате падения шифера, оба госпитализированы в больницу.

Обратите внимание! Во Львове сильная гроза со шквальным ветром наделала бедствий 25 июня. Из-за сложных погодных условий возможна задержка поездов по станции Львов.