Мощные учения ВМС Украины: фрегат "Гетман Сагайдачный" обнаружил корабли РФ

Украинские Военно-морские силы провели масштабные учения в Черном море. В частности, фрегат Украинского флота "Гетман Сагайдачный" закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач. Во время стрельб были зафиксированы российские корабли на территории Украины.

Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Об этом сообщает телерадиостудия "Бриз" Министерства обороны Украины.

Читайте также Мощные обучения резервистов ВСУ по стандартам НАТО: зрелищные фото и видео

Флагман "Гетман Сагайдачный" выполнил практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и задачу по уничтожению условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630.



Военные учения Военно-морских сил ВС Украины / Фото телерадиокомпания "Бриз"

Во время проведения стрельб моряки зафиксировали корабли Черноморского флота России, которые незаконно находились в украинских водах. Это является прямым нарушение международного морского права.

Также, кроме российских военных разведывательных кораблей, в районе Галицинских газовых месторождений, экипаж флагмана "Гетман Сагайдачный" зафиксировал российский танкер, который двигался с оккупированных морских районов.

Танкер спустил трехколорный флаг со своего флагштока, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.



Российский танкер в украинских водах / Фото телерадиокомпания "Бриз"

Смотрите видео масштабных учений в Черном море: