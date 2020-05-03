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      Мощные учения ВМС Украины: фрегат "Гетман Сагайдачный" обнаружил корабли РФ

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      Флагман "Гетман Сагайдачный"
      Флагман "Гетман Сагайдачный" / Телерадиокомпания "Бриз"

      Украинские Военно-морские силы провели масштабные учения в Черном море. В частности, фрегат Украинского флота "Гетман Сагайдачный" закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач. Во время стрельб были зафиксированы российские корабли на территории Украины.

      Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Об этом сообщает телерадиостудия "Бриз" Министерства обороны Украины.

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      Флагман "Гетман Сагайдачный" выполнил практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и задачу по уничтожению условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630.

      флагман гетьман сагайдачний вмс зс
      Военные учения Военно-морских сил ВС Украины / Фото телерадиокомпания "Бриз"

      Во время проведения стрельб моряки зафиксировали корабли Черноморского флота России, которые незаконно находились в украинских водах. Это является прямым нарушение международного морского права.

      Также, кроме российских военных разведывательных кораблей, в районе Галицинских газовых месторождений, экипаж флагмана "Гетман Сагайдачный" зафиксировал российский танкер, который двигался с оккупированных морских районов.

      Танкер спустил трехколорный флаг со своего флагштока, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.

      танкер росія україна вмс зс
      Российский танкер в украинских водах / Фото телерадиокомпания "Бриз"

      Смотрите видео масштабных учений в Черном море:

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Чорное море Украина – Россия Новости Украины
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