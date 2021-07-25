В течение нескольких часов спасателям поступило около 300 звонков. Люди в основном сообщали о подтоплении подвалов и дорог.

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Закрыли станции метро и дороги

Многие дороги в Лондоне закрыли из-за обилия воды, в частности:

тоннель Блекуолл;

автомагистраль A12;

части Северного кольцевого шоссе.

Отмечается также, что на других маршрутах фиксировали продолжительные пробки.

Обратите внимание! В столице Великобритании из-за мощных ливней закрыли восемь подземных и одну наземную станцию ​​метро.

В соцсетях публикуют видео затопленных дорог, станций метро и магазинов

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