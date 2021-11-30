Из-за сильного ветра в оккупированной Ялте уже пострадали по меньшей мере 4 человека. Оккупанты сообщили, что те получили различные травмы.

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Люди остались без света, деревья падали

Сильные шквалы привели к перебоям с электричеством. Вечером 29 ноября без света в оккупированном Крыму осталось от 37 до 56 тысяч человек. Оккупанты сообщили, что больше всего пострадал город Симферополь, а также Симферопольский район. О проблемах с электроснабжением сообщили и в Алуштинском и Бахчисарайском районах.

Ближе к вечеру порывы ветра относительно утихли, но усилился дождь. Из-за непогоды на полуострове попадало много конструций и деревьев, некоторые – на припаркованные рядом автомобили. По словам очевидцев, одно из деревьев свалилось на "дом Черчилля" в оккупированной Ялте. Последствия непогоды жители Крыма показывают в соцсетях.

Ситуация в оккупированном Крыму / Фото из местных телеграм-каналов

В оккупированном Крыму бушует ненастье: смотрите видео из соцсетей

Летом оккупированный Крым "затопило"

В августе 2021 года оккупированный Россией полуостров также страдал от последствий сильной непогоды. За несколько часов там выпало больше месячной нормы осадков. Больше всего "под удар" попал также Симферополь. Воды на улицах кое-где было до пояса. Кроме того, по ряду населенных пунктов пронесся град. Очевидцы показывали видео, на которых машины просто "плыли".