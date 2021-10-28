Максимальная скорость ветра достигала около 200 километров в час. Он задел существенно около 10 домов, еще несколько – потерпели меньшие разрушения.

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Одна из местных женщин пряталась в шкафу

Одну из жительниц города торнадо застал неожиданно – так что убежище женщина нашла в шкафу.

Когда я была в шкафу, то ударило в дом. Я вышла, а вокруг – горы из мусора, а посреди моего потолка торчит большая доска,

– рассказала Кайли Флэш.

Тысячи местных жителей остались без света

Брэд Бассе прятался в доме вместе с женой и ребенком и тоже мог наблюдать, как на улице летают обломки построек. Из-за непогоды без электроэнергии осталось около 7 500 пользователей местной энергетической компании.

Луизиана только оправилась от урагана Лора

Отметим, что Луизиана еще не оправилась от двух мощных ураганов, обрушившихся на штат в 2020 году. В прошлом году здесь натворила беда Лора – шторм 4 категории.

Местные жители в шоке. По словам Кайли Флэш, она недавно закончила ремонт дома после прошлогодних разрушений.

Смотрите видео с последствиями торнадо / Видео с твиттера:

Смотрите фото с Лейк-Чарльза / Фото с твиттера и СМИ:

В сентябре на США обрушились сразу два урагана

Отметим, что в августе-сентябре на США надвинулись сразу два урагана Николас и Ида. Последствия Иды были гораздо более разрушительными: жертвами стихии стали 70 человек. 15 из них погибли именно в Луизиане. Пострадавшие регионы посетил президент Джо Байден