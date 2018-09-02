Мощный взрыв разрушил частный дом на Закарпатье: фото

В воскресенье, 2 сентября, в селе Великая Бакта Береговского района на Закарпатье, в частном жилом доме произошел мощный взрыв. Один человек травмирован.

Об этом говорится на местном сайте "Мукачево.нет".

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Как отмечается, в результате взрыва кирпичный дом разрушен до основания, а также пострадал 56-летний мужчина, который арендовал дом. Сейчас травмированному оказывается медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.



В результате взрыва полностью разрушен кирпичный дом

Предварительная причина ЧП – взрыв бытового газа. На месте работают спасатели, газовщики и представители Береговской райгосадминистрации.

Напомним, 11 августа в Харькове в многоэтажке прогремел взрыв, в результате которого выбиты окна, двери и часть перекрытий. Эвакуировали весь дом.