Об этом рассказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. По его словам, начался отказ от Московского патриархата.

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"Московский патриархат в Украине де-факто считает, что они независимы, но де-юре понятно, что они – составная частью РПЦ, неотъемлемая составляющая, поскольку и митрополит Онуфрий в Киеве, и митрополит Антоний, управляющий делами, члены священного синода РПЦ", – отметил Епифаний.

Готовы к переговорам

Митрополит отметил, что россияне пытаются сохранить свою церковь и надеются просто переждать войну. Они думают, что вопросы с Московским патриархатом будут решаться потом. Однако Епифаний заверил, что к этому никто уже не будет возвращаться.

Мы, православная церковь Украины, призываем не просто на словах к единению. Мы готовы садиться за стол переговоров, начать диалог по поводу объединения всех в единую уже признанную автокефальную Православную церковь Украины.

– сказал Епифаний.

Он добавил, что есть приходы, готовые к единению. Их принимают в ПЦУ

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