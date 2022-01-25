По словам Сергея Гармаша, спокойствие заседания связано со встречей представителей стран "нормандской четверки" в Париже, которая состоится 26 января. Однако журналист не верит в ее результативность.

Заметьте Советники "нормандской четверки" скоро встретятся: у Зеленского назвали дату

У Германии и Франции будет выбор

На удивление спокойно прошло сегодня заседание политической подгруппы ТКГ. Очевидно, что Москва дала указание не обострять ситуацию. Наверное, это связано с завтрашней встречей внешнеполитических советников норманнской четверки,

– заявил Гармаш.

Сергей Гармаш уверен, что Москва могла дать указание своей делегации не обострять ситуацию перед встречей в Париже. По словам представителя оккупированного Донецка, действия Кремля демонстрируют то, что там еще есть надежда на то, что им удастся руками западных партнеров Украины заставить официальный Киев выполнять минские соглашения.

По словам Гармаша, действия Кремля станут вызовом для Франции и Германии, поскольку Россия рассчитывает на то, что перед угрозой войны они будут давить на Украину, чтобы та выполняла соглашения. Или же, в противном случае, снова будет отказываться от диалога.

Встреча советников "нормандской четверки": главное

Инициаторами этих переговоров стали Франция и Германия. Россия уже несколько раз срывала переговоры.

Представители "нормандской четверки" встретятся в Париже 26 января в следующем составе:

от Украины – Андрей Ермак, глава Офиса Президента ;

; от Германии – Йенс Плетнер, советник канцлера Шольца;

от Франции – Эммануэль Бонн, советник президента Макрона;

от России – Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина.

К теме предлагаем обращение Владимира Зеленского об угрозе российского вторжения: смотрите видео

Текст публикации Сергея Гармаша:

На удивление спокойно прошло сегодня заседание политической подгруппы ТКГ. Очевидно, что Москва дала указание не обострять ситуацию. Наверное, это связано с завтрашней встречей внешнеполитических советников норманнской четверки.

Не вижу предпосылок для того, чтобы она могла быть конструктивной, но сам факт, что Кремль не нагнетает ситуацию, а идет на диалог, говорит о том, что Москва еще не оставила надежд руками Запада заставить Киев выполнить Минские соглашения в ее трактовке. В этой ситуации в этом есть и плюс – пока такая надежда существует, Кремль не сделает ничего, что может быть расценено как выход России из процесса мирного урегулирования (Минск).

Но, здесь уже наступает момент истины для наших "нормандских" партнеров. Ведь Путин, соглашаясь по их просьбе на переговоры внешнеполитических советников Н-4, скорее всего, рассчитывает либо на то, что они под страхом большой войны, тоже станут давить на Киев, склоняя к прямому диалогу с Донецком и Луганском; либо, если трюк не сработает, Москва умоет руки и скажет – "…а я так старалась…" и накажет норманов игнором, перенеся решение всех вопросов на площадку переговоров с США. Берлину и Парижу это крайне невыгодно. Поэтому, посмотрим, что для Европы важнее: принципы, или интересы.